Galatasaray’ın yıldızına Premier Lig’den 62 milyon Sterlin!

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Nijerya basını Daily Trust’un haberine göre, Arsenal, yıldız futbolcu için harekete geçti ve transfer görüşmelerini başlattı. Premier League devi, Osimhen’i 62 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna katmak için hem oyuncu hem de Napoli ile temaslarını hızlandırdı. Detaylar haberimizde.

1 /6 Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

2 /6 Yıldız futbolcu bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma önemli katkıda bulunurken taraftarların da kısa sürede sevgilisi haline geldi.



3 /6 Nijerya basınından Daily Trust, Victor Osimhen için İngiltere Premier League ekibi Arsenal'in görüşmelere başladığını duyurdu.



4 /6 Oyuncu ve kulübüyle girişimlerini hızlandıran Arsenal'in imza sürecine girdiği ve 62 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu.

5 /6 Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncuyu çok istemesi nedeniyle Chelsea ve Manchester United'ın bu transferde geri kalabileceği ifade edildi.

