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Spor

Galatasaray'da Cicaldau'nun transferinde yeni perde

Galatasaray'ın iki sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Cicaldau, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye dışından gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. Cicaldau, istediği teklifleri alamazsa Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri masaya yatıracak. Alınan bilgiye göre Süper Lig'den Cicaldau'yu kadrosuna katmaya en yakın takım ise Samsunspor.

15:51 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cicaldau - Galatasaray

Cicaldau - Galatasaray

Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılmak üzere olan Cicaldau için Erden Timur'dan söz aldı. Rumen futbolcunun yurt dışından teklif yapan takımlarla görüştüğü ancak bu isteği gerçekleşmezse Süper Lig'de forma giyeceği aktarıldı. Bu kapsamda Cicaldau'nun menajeri Samsunspor'un kiralık teklifine sıcak baktıklarını bildirdi.

Tümosan Konyaspor'un da istediği Cicaldau, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanıyor. Sarı kırmızılı kulübün Cicaldau'yu kiralayacak takımdan bu rakamı talep ettiği öğrenildi. Samsunspor'un sponsor desteğiyle Cicaldau'nun yıllık ücretini ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Samsunspor önceki günlerde Galatasaray'dan Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı'yı transfer etmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan yine oyuncu alabileceklerini açıklamıştı.


#Galatasaray
#Cicaldau
#Samsunspor
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