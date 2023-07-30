Galatasaray'da Cicaldau'nun transferinde yeni perde

Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılmak üzere olan Cicaldau için Erden Timur'dan söz aldı. Rumen futbolcunun yurt dışından teklif yapan takımlarla görüştüğü ancak bu isteği gerçekleşmezse Süper Lig'de forma giyeceği aktarıldı. Bu kapsamda Cicaldau'nun menajeri Samsunspor'un kiralık teklifine sıcak baktıklarını bildirdi.