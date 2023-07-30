Galatasaray'da Cicaldau'nun transferinde yeni perde

Cicaldau - Galatasaray
Samsunspor, Galatasaray'dan ayrılmak üzere olan Cicaldau için Erden Timur'dan söz aldı. Rumen futbolcunun yurt dışından teklif yapan takımlarla görüştüğü ancak bu isteği gerçekleşmezse Süper Lig'de forma giyeceği aktarıldı. Bu kapsamda Cicaldau'nun menajeri Samsunspor'un kiralık teklifine sıcak baktıklarını bildirdi.
Tümosan Konyaspor'un da istediği Cicaldau, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon Euro kazanıyor. Sarı kırmızılı kulübün Cicaldau'yu kiralayacak takımdan bu rakamı talep ettiği öğrenildi. Samsunspor'un sponsor desteğiyle Cicaldau'nun yıllık ücretini ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Samsunspor önceki günlerde Galatasaray'dan Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı'yı transfer etmişti. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan yine oyuncu alabileceklerini açıklamıştı.