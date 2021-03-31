Galatasaray'da Emre Kılınç yerine Feghouli oynayacak

Feghouli bu sezon 21 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray’a, cezalı Yedlin, Luyindama ve Marcao’nun ardından bir kötü haber de koronavirüse yakalanan ve A Milli Takım kampından çıkartılan Emre Kılınç’dan geldi.

Feghouli görev yapacak

Belhanda’nın sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında orta sahada hamle şansı azalan sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, milli takıma giden Donk ve cezalı Marcao’nun yokluğunda Taylan’ı stopere çekecek. Etebo ise ön liberoda görev alacak. Orta sahada Etebo ve Fernandes’i tamamlayacak 3. oyuncu ise Feghouli olacak.

8 numara oynayacak

Çift forvetli sistemden vazgeçen ve üçlü orta saha kurgusuna dönecek Galatasaray’da teknik ekibin ilk planı Feghouli’yi kanatlarda oynatmaktı. Ancak Emre Kılınç’tan gelen haber sonrasında Feghouli’nin yeni görev yeri 8 numara pozisyonu oldu.

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Cezayir’in Botsvana’yı 5-0 yendiği maçta 1 gol atan yıldız oyuncu, Hatay deplasmanında sarı-kırmızılı takımın orta sahadaki beyni olacak. Feghouli’nin ilk 11’de olmadığı son 4 maçta Galatasaray 8 puan kaybetti.

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