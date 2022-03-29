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Galatasaray'da hesaplar karıştı

Galatasaray'da seçim hazırlıkları başlarken, Başkan Burak Elmas yürüttüğü yeniden yapılandırma programını durdurdu. Campos ve Sensibile ile başlanılan transfer çalışmaları da askıya alındı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda hesaplar karıştı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim kararı aldı.

Galatasaray'ın Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra olmamasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte işler değişti. Galatasaray'ın seçime gitmesiyle birlikte Burak Elmas ve ekibinin projeleri yarım kalacak. Sarı-kırmızılı takımı yeni bir yapılandırmaya sokan ve en büyük yatırımı futbola yapan Elmas ve yönetimi, iki transfer döneminde 26 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi.

Bu sezona teknik direktör Fatih Terim ile başlanmasına rağmen kötü sonuçların ardından Domenec Torrent dümene geçerken, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan yönetim, ibrasızlık kararı sonrasında frene bastı. Başkan Elmas, başlattığı yeniden yapılanma programını durdurdu. Sportif Danışman Luis Campos ve Sportif Direktör Pasquale Sensibile'nin üzerinde çalıştığı transferler de askıya alındı.

  • Yeni yönetimin ilk işi ödemeler
  • Galatasaray'da yeni yönetimi ise ağır bir mali yük bekliyor. Mayıs ayında göreve başlayacak yeni yönetim kısa süre içerisinde büyük ödemeler yapacak. Yeni başkan, ekibiyle birlikte ilk planda 500 milyon TL'yi bulacak borç yükünü çözmeye çalışacak. Galatasaray'da adaylığını açıklayan ilk isim Metin Öztürk olurken, Dursun Özbek ve Ünal Aysal da camianın nabzını yokluyor.

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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu


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