Galatasaray'da korkutan Osimhen gelişmesi: Konya'ya götürülmedi

Victor Osimhen
Süper Lig 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda tek eksik olarak Victor Osimhen bulunuyor.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yarınki mücadele için Konya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı ekip kamp kadrosunu duyurdu.
Galatasaray'da tek eksik Victor Osimhen. Sağ dizinde ağrıları bulunan Nijeryalı yıldız, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Konya kafilesi;
