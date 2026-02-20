Yeni Şafak
Galatasaray'da korkutan Osimhen gelişmesi: Konya'ya götürülmedi

Galatasaray'da korkutan Osimhen gelişmesi: Konya'ya götürülmedi

17:1320/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Victor Osimhen
Victor Osimhen

Süper Lig 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda tek eksik olarak Victor Osimhen bulunuyor.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yarınki mücadele için Konya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı ekip kamp kadrosunu duyurdu.

Galatasaray'da tek eksik Victor Osimhen. Sağ dizinde ağrıları bulunan Nijeryalı yıldız, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Konya kafilesi;



