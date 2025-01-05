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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı!

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı!

14:305/01/2025, Pazar
AA
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Galatasaray, kupanın ardından ligde de Başakşehir'le karşılaşacak.
Galatasaray, kupanın ardından ligde de Başakşehir'le karşılaşacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.


#Galatasaray
#Rams Başakşehir
#Ziraat Türkiye Kupası

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