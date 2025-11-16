Yeni Şafak
Galatasaray'da Mauro Icardi yine antrenmana çıkmadı: Sebebi belli oldu

16:49 16/11/2025, Pazar
Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadele için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarına devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman pas organizasyonlarına ve oyun hakimiyetine odaklanırken, Mauro Icardi yine antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 22 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da ağırlayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.


Teknik direktör Okan Buruk, bu antrenmanda özellikle pas sürekliliği ve takım içi koordinasyona dikkat edilmesini istedi.


Topa sahip olma çalışmaları

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki farklı gruba ayrılan oyuncuların 8’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Buruk ve yardımcıları, tempolu pas akışının maçın kırılma anlarında önem taşıyacağını belirterek oyuncuları sürekli yönlendirdi.


Çift kale maçla taktik prova

Antrenmanın ilerleyen bölümünde topa sahip olma odaklı organizasyonlar gerçekleştirildi. Çalışma, hafta sonu oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Bu bölümde Buruk’un özellikle kanat geçişleri ve orta alan baskısını yoğun şekilde denettiği görüldü.



Icardi yine idmana katılmadı

İki gündür antrenman fotoğraflarında yer almayan Mauro Icardi'nin izinli olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, bir günlük iznin ardından 18 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçına hazırlıklarını sürdürecek.






