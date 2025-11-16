Galatasaray'da Mauro Icardi yine antrenmana çıkmadı: Sebebi belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 22 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da ağırlayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk, bu antrenmanda özellikle pas sürekliliği ve takım içi koordinasyona dikkat edilmesini istedi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki farklı gruba ayrılan oyuncuların 8’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Buruk ve yardımcıları, tempolu pas akışının maçın kırılma anlarında önem taşıyacağını belirterek oyuncuları sürekli yönlendirdi.