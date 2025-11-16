Yeni Şafak
Galatasaray kesenin ağzını açtı: Lookman'a teklif edilecek maaş belli oldu

11:4616/11/2025, Pazar
Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmeyi amaçlayan Galatasaray, ara transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kulübü Atalanta ile yollarını ayırma aşamasına gelen yıldız oyuncu Ademola Lookman için teklif hazırlığı yapan sarı-kırmızılı ekip, yıldız isme önereceği maaşı belirledi.

Şampiyonlar Ligi'nde ileri turları hedefleyen Galatasaray, devre arası transfer periyodunda ses getirecek yeni bir hamle yapma niyetinde. 

Atalanta ile arasındaki bağlar kopma noktasına gelen Ademola Lookman için resmi bir teklif sunmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz boyunca Atalanta yönetimine ayrılma isteğini açıkça bildiren Lookman, Inter'in de ilgisini çekmişti; ancak İtalyan kulübü, Nijeryalı futbolcuyu satma niyetinde olmadığını kesin olarak ifade etmişti.

Galatasaray ise ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Lookman'a yıllık net 9 milyon Euro maaş teklif etme hazırlığında bulunuyor.

Bu yüksek rakam, Nijeryalı forveti Süper Lig'in en yüksek kazanç elde eden futbolcularından biri konumuna getirecek.

