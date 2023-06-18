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Spor

Galatasaray'da Moussa Dembele için son şans

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için yıldız bir santrfor takviyesi planlıyor. İcardi için tüm şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılı kulüp, Lyon ile sözleşme yenilemeyen Moussa Dembele'yi de 5 milyon Euro'nun altına ikna etmeye çalışıyor.

Haber Merkezi
09:45 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacağı elemelere bir yıldız santrfor yetiştirmeye çalışıyor. Kontratı biten Bafetimbi Gomis ve Nantes'a transfer olan Mustafa Muhammed'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda forvet oyuncusu kalmadı.


Son ana kadar Icardi beklenecek

Barış Alper Yılmaz'ı alternatif olarak bu bölgede kullanabilen teknik heyet, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kadar bir, transfer döneminin sonuna kadar iki forvet transferi istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin ilk sırasında Mauro İcardi yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Arjantinli yıldızın transferini son ana kadar bekleyecek.


Moussa Dembele'nin Avrupa'da birçok talibi var

Galatasaray'ın Icardi dışında düşündüğü isim ise Moussa Dembele. Teknik direktör Okan Buruk, Dembele'nin ileri uçta oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapabilmesi sebebiyle Fransız oyuncuya sıcak bakıyor. Fransız ekibi Lyon'la kontratını uzatmayan ve boşa çıkan Dembele, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor.


İmza parası ile birlikte yıllık maliyeti 6 milyon Euro'yu bulan 26 yaşındaki futbolcunun ücreti 5 milyon Euro'nun altına çekilmeye çalışılıyor. Geride kalan sezonda Lyon'da istediği süreleri alamayan ve 3 gol ve 1 asistle yetinen Dembele, bonservis ücreti ödenmeyeceği için birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.





#Galatasaray
#Moussa Dembele
#Fenerbahçe
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