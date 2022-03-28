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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Galatasarayda seçim tarihi belli oldu
Mevcut başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmemişti.

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.

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