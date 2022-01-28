Spor Galatasarayda sol beke Juankar
TRANSFER

Galatasaray'da sol beke Juankar

Van Aanholt’tan memnun olmayan Galatasaray’ın Panathinaikos’un İspanyol sol beki Juankar ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptığı bildirildi.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda sol beke Juankar
Juankar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 700 bin euro.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray için bir iddia İspanya’dan geldi. Patrick van Aanholt’un performansından memnun olmayan sol bek arayan sarı-kırmızılı takımın Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen İspanyol sol bek Juankar’ı gündemine aldığı öğrenildi.

AS Gazetesi’nin haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın resmi teklif yaptığı iddia edildi. Granada, Espanyol ve Amerika ligi MLS’ten bazı takımların da tecrübeli isimle ilgilendiği yazıldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Juankar’ın memnun olan Panathinaikos, 31 yaşındaki yıldızla yeni kontrat yapmak için girişimlerde bulunuyor. Bu sezon 19 maça çıkan Juankar, takımına 2 asistlik katkı verdi.

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Guilavogui iddiası

Galatasaray’ın Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui ile ilgilendiği öne sürüldü.

Fransa basınından RMC Sport, sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Fransız futbolcunun 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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