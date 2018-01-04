Galatasaray'da sola Kenedy

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında sol beke öncelik veren Galatasaray'da, sezon başında da gündeme gelen Juventus'un Ganalı ismi Kwadwo Asamoah'ın durumundaki belirsizlik devam ederken alternatif arayışları başladı. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen Brezilyalı savunmacı Robert Kenedy'yi listesine aldığı öğrenildi. Galatasaray'da Cenk Ergün'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi. Geçen sezon bir diğer İngiliz ekibi Watford'a kiralanan genç oyuncu, bu sezon Maviler'e geri dönse de fazla tercih edilmedi. A Takımla, sadece lig kupasında 3 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri havalandırdı. Kenedy, sol tarafta bek, orta saha ve forvet bölgelerinin hepsinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

RAHMAN'IN SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kenedy için Chelsea'nin kapısını çalan sarı-kırmızılılar, Londra ekibinin bir diğer sol beki Baba Rahman için de nabız yoklayacak. Rahman,büyük bir sakatlıktan çıkmış olması ve 1 yıldır futbol oynamaması nedeniyle ikinci seçenek olarak duruyor. İngiliz ekibinin büyük yatırım yaparak 2015-2016 sezonu başlangıcında 20 milyon Euro'ya transfer ettiği Rahman, bir türlü istenilen performansı sergileyememişti. 2016-2017 sezonunda ise Schalke'ye kiralanan Ganalı futbolcu geçirdiği sakatlık sonucunda sezonu kapatmış ve Chelsea'ye geri dönmüştü. Bu sezon başladığında ise hala sakatlığı devam eden Rahman, Antonio Conte tarafından kadroya alınmamıştı.

Taffarel geri döndü

Teknik direktör Fatih Terim'in kaleci antrenörlüğü için teklif yaptığı Claudio Taffarel, G.Saray'a geri döndü. Brezilyalı antrenör, sosyal medya hesabından, "Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm G.Saray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Seçime kadar imzalar askıda

Galatasaray'da yaklaşan seçim ve ikinci yarıdaki maçlar öncesi yönetim, transfer adına önemli bir karar aldı. Ocak ayında Galatasaray'da hiçbir futbolcunun kontratının yenilenmeyeceği, temsilcilerine iletildi. Yasin Öztekin, Sinan Gümüş başta olmak üzere birçok isim sözleşmesinin yenilenmesini beklerken, teknik heyetin bu iki futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi. Oyuncuların durumlarının, devre arası kampındaki performanslarına göre belli olacağı ifade edildi.