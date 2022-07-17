Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu: Seferovic ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Haris Seferovic ile anlaşma sağladı.

Dış basında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı ekip, Seferovic'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun bir sezonda 15 maç oynaması halinde 'zorunlu satın alma opsiyonunun' devreye gireceği bildirildi. Transferin ise kısa bir süre içerisinde duyurulacağı ileri sürüldü.

5 GOL 3 ASİSTLİK KATKI

Seferovic, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 15 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

SAKATLIKLARI SORU İŞARETİ YARATTI

Seferovic'in kariyeri boyunca ve özellikle son dönemlerinde yaşadığı 'bacak sakatlığı ve kas yaralanması' ise taraftarların aklında soru işareti yarattı.

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30 yaşındaki futbolcu en son, 20 Ocak 2022'de bacak sakatlığı yaşadı ve 69 gün sahalardan uzak kaldı.

Oyuncunun detaylı sakatlık geçmişi ise şu şekilde:

Haris Seferovic kimdir?

Haris Seferovic, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giyen bir futbolcudur. Seferovic'in mevkisi forvettir. 1.89 m boyundaki Haris Seferovic, altyapı ve profesyonel kariyeri ile milli takımda da yer almaktadır. Seferovic, Bosna kökenli ve İsviçrelidir. 22 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur ve 2022 itibariyle 30 yaşındadır. Doğum yeri İsviçre Sursee'dir. Seferovic, futbola 2004 yılında FC Luzern ile başladı. Altyapı kariyerine buradan sonra Grasshopper'de 2007-2009 yılları arasında devam etti. Profesyonel kariyerini aynı takımda sürdüren Seferovic, daha sonra birçok başarılı takımda yer aldı. Aynı zamanda İsviçre'nin milli takımında da top koşturmaktadır. Seferovic bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 5 gol 3 asist üretti.