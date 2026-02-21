Yeni Şafak
Galatasaray'dan iptal edilen gole tepki! "Anlayamadığımız şekilde..."

21:2421/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.
Galatasaray, Süper Lig’in kritik virajında karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde Leroy Sane'nin iptal edilen golü için sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

Galatasaray sosyal medya hesabından, TÜMOSAN Konyaspor maçında iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılıların ağlarla buluşan topunun, VAR (Video Yardımcı Hakem) müdahalesi sonrası iptal edilmesi İstanbul ekibinde eleştiriye neden oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride, pozisyonun nizami olduğu vurgulanırken VAR kararına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" ifadeleri kullanıldı.


#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig
