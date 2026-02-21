Galatasaray'dan iptal edilen gole tepki! "Anlayamadığımız şekilde..."

Sarı-kırmızılıların ağlarla buluşan topunun, VAR (Video Yardımcı Hakem) müdahalesi sonrası iptal edilmesi İstanbul ekibinde eleştiriye neden oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride, pozisyonun nizami olduğu vurgulanırken VAR kararına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor" ifadeleri kullanıldı.