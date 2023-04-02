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Spor

Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması: İstifaya çağırdılar

Galatasaray, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı paylaşımla MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı kırmızılılar, "Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" mesajını yayınladı.

23:41 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması

Galatasaray'dan Lale Orta açıklaması

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Sarı lacivertlilerin ilk golde kazandığı penaltı kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından MHK başkanına çağrıda bulundu. "Sarı kırmızılılar, Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa!" mesajını yayınladı.

Dün açıklama gelmişti

Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendiği maçta Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı hareketin ardından da sarı kırmızılı camia tepki göstermişti.

Okan Buruk pozisyon için, “Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayaklarının kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için?” demişti.



#Galatasaray
#Lale Orta
#MHK
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