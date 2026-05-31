Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a dev zam: Yeni sözleşmesi açıklandı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferi gündemin üst sıralarında yer alırken, sarı-kırmızılıların Uğurcan Çakır için yaptığı teklifte önemli bir güncellemeye gittiği öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, milli file bekçisine sunduğu maaş teklifini yükseltti. Daha önce yıllık 120 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilen teklifin, 200 milyon TL'ye çıkarıldığı iddia edildi.

Geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, hem kulüp takımında hem de milli formayla sergilediği istikrarlı görüntüyle Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 42 karşılaşmaya çıkan Çakır, 14 maçta kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki deneyimli eldivenin sarı-kırmızılı takımla Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.











