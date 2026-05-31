Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a dev zam: Yeni sözleşmesi açıklandı

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a dev zam: Yeni sözleşmesi açıklandı

10:1231/05/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.
Uğurcan Çakır geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray, başarılı performansıyla sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan milli kaleci Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, milli file bekçisine sunduğu maaş teklifini yükseltti.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferi gündemin üst sıralarında yer alırken, sarı-kırmızılıların Uğurcan Çakır için yaptığı teklifte önemli bir güncellemeye gittiği öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, milli file bekçisine sunduğu maaş teklifini yükseltti. Daha önce yıllık 120 milyon TL seviyesinde olduğu belirtilen teklifin, 200 milyon TL'ye çıkarıldığı iddia edildi.

Geride kalan sezonda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, hem kulüp takımında hem de milli formayla sergilediği istikrarlı görüntüyle Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 42 karşılaşmaya çıkan Çakır, 14 maçta kalesini gole kapattı. 30 yaşındaki deneyimli eldivenin sarı-kırmızılı takımla Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.




#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş zammı düğüm çözülüyor: Merkez Bankası tahmini sonrası hesaplar sil baştan! 2026 Temmuz emekli memur zammı ne kadar olacak?