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Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Mustafa Cengiz - Galatasaray'ın eski başkanı

Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.

Cengiz'in vefat haberini mevcut başkan Burak Elmas sosyal medya hesabından duyurdu.

Elmas, "Önceki başkanımız sayın Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

  • Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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