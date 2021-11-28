Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.
Cengiz'in vefat haberini mevcut başkan Burak Elmas sosyal medya hesabından duyurdu.
Elmas, "Önceki başkanımız sayın Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xfpXCEY6Jl
Önceki Başkanımız Sn.Mustafa Cengiz'i kaybettik.
- Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/a4HXhaiLjg
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/a4HXhaiLjg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2021