Galatasaray'ın eski yıldızından olay paylaşım: İmalı sözler sarf etti

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında transfer olan, sezon başında ise Como'nun yolunu tutan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüple ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Morata açıklamasında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, uzun zamandır kazanamayan ve hayal kırıklığı yaşayan bir taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.