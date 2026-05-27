Galatasaray'ın eski yıldızından olay paylaşım: İmalı sözler sarf etti

15:17 27/05/2026, Çarşamba
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Onvo Antalyaspor takımları, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Alvaro Morata gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Kısa bir dönem Galatasaray forması giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında transfer olan, sezon başında ise Como'nun yolunu tutan Alvaro Morata, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüple ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hakkında paylaşılan bir gönderiyi alıntılayan İspanyol golcü, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Morata açıklamasında, "Bu bilgi yanlış. Galatasaray'da oynamak kariyerimde yaşadığım en güzel deneyimlerden biriydi. Bunu yazan kişi muhtemelen başka bir takımın, uzun zamandır kazanamayan ve hayal kırıklığı yaşayan bir taraftarıdır. Seni seviyorum Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

