Galatasaray'ın Evander hamlesinde sakatlık detayı

Galatasaray'da 10 numara transferinde en çok istenilen oyunculardan biri olan Evander'in hamstring sakatlık yaşadığı belirtildi. Kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun sahalara geri dönüşünün Ağustos ayının sonunu bulabileceği belirtildi.

Transfermarkt'in profil sayfasında oyuncunun sahalara geri dönüş tarihinin 31 Ağustos olarak güncellendiği görüldü.

Bilindiği üzere Galatasaray, uzun süredir Evander ile ilgileniyor. Sarı kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun transferi için Danimarka Kulübü FC Midtjylland ile pazarlık halinde.

Evander, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol attı 11 de asist yaptı.