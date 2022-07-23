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Galatasaray'ın Evander hamlesinde sakatlık detayı

Galatasaray'ın 10 numara adaylarından biri olan Evander ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Sakatlığı sebebiyle son günlerde idmanlara çıkamayan Brezilyalı oyuncunun adalesinde kısmi yırtık olduğu ve sahalara dönüşünün Ağustos ayının sonunu bulabileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Evander hamlesinde sakatlık detayı
Evander - FC Midtjylland

Galatasaray'da 10 numara transferinde en çok istenilen oyunculardan biri olan Evander'in hamstring sakatlık yaşadığı belirtildi. Kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun sahalara geri dönüşünün Ağustos ayının sonunu bulabileceği belirtildi.

Transfermarkt'in profil sayfasında oyuncunun sahalara geri dönüş tarihinin 31 Ağustos olarak güncellendiği görüldü.

Bilindiği üzere Galatasaray, uzun süredir Evander ile ilgileniyor. Sarı kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun transferi için Danimarka Kulübü FC Midtjylland ile pazarlık halinde.

  • Evander, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol attı 11 de asist yaptı.

Transfermarkt sayfası Evander'in sakatlığına dair bilgiyi profil sayfasına ekledi.
Transfermarkt sayfası Evander'in sakatlığına dair bilgiyi profil sayfasına ekledi.
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