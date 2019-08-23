Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu
SÜPER LİG

Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu

Galatasaray'da merak edilen forma sponsoru konusu çözüme kavuştu. Sarı kırmızılı kulüp, bir pizza firmasıyla anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi AA
Galatasaray

Galatasaray

Fotoğraf: Carlo Bressan

Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1 1 yıllık anlaşma sağlandı.

Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi.

Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi.

Ayrıca yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.