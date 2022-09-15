Galatasaray'ın transfer etmediği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yaptı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşme yaptığı ancak Midtjylland'ın bırakmadığı Evander, Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçında 1 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Midtjylland'ın Lazio'yu 5-1 yendiği maçın yıldızı olan Evander, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gündeminde yer aldı.
- Galatasaray, yaz transfer döneminde 10 numara bölgesi için Brezilyalı oyuncuyla ilgilenmiş ve futbolcunun kulübüne 6 milyon Euro bonservis teklif etmişti. Danimarka ekibi ise oyuncu için 8 milyon Euro istemişti.
Aynen kanka Danimarka ligi falan filan alın size Serie A ekibi Lazio karşısında Evander’in assisti. pic.twitter.com/w2T7BIOFbe
Aynen kanka Danimarka ligi falan filan alın size Serie A ekibi Lazio karşısında Evander’in assisti. pic.twitter.com/w2T7BIOFbe— İbrahim (@scoutelye) September 15, 2022