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Galatasaray'ın transfer etmediği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yaptı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu ancak takımında kalan Evander, UEFA Avrupa Ligi maçında şov yaptı. Midtjylland'ın Lazio'yu 5-1 yendiği karşılaşmada Brezilyalı futbolcu 1 gol attı, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın istediği Evander gol izle: Evanderin Lazio maçındaki performansını izle
Evander'in gol sevinci.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için görüşme yaptığı ancak Midtjylland'ın bırakmadığı Evander, Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçında 1 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Midtjylland'ın Lazio'yu 5-1 yendiği maçın yıldızı olan Evander, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gündeminde yer aldı.

  • Galatasaray, yaz transfer döneminde 10 numara bölgesi için Brezilyalı oyuncuyla ilgilenmiş ve futbolcunun kulübüne 6 milyon Euro bonservis teklif etmişti. Danimarka ekibi ise oyuncu için 8 milyon Euro istemişti.
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