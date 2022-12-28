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Galatasaray'ın Sivas kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu, kimler yok, Icardi var mı?
Galatasaray bugün Sivas'a hareket etti.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynanacak maç için yola çıktı.

Kamp kadrosu belli oldu

Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıklayan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Icardi, Kazımcan, Yunus Akgün, Mathias Ross ve cezalı olan Torreira kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;

  • Fernando Muslera, Dubois, Van Aanholt, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Emre Taşdemir, Gomis, Berkan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı, Sacha Boey

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