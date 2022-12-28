Galatasaray'ın Sivas kadrosu belli oldu

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile oynanacak maç için yola çıktı.
Kamp kadrosu belli oldu
Sivasspor maçı kamp kadrosunu da açıklayan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Icardi, Kazımcan, Yunus Akgün, Mathias Ross ve cezalı olan Torreira kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde;
- Fernando Muslera, Dubois, Van Aanholt, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic, Mertens, Emre Taşdemir, Gomis, Berkan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı, Sacha Boey
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
❌ Mauro Icardi
❌ Kazımcan Karataş
❌ Mathias Ross
❌ Yunus Akgün
🟥 Torreira https://t.co/0wgurs6ITM
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.