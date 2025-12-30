Galatasaraylı efsane Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak 29 Aralık saat 15.00 civarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca evinde nefessiz kaldı ve nabzı durdu.

Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.