Galatasaraylı efsane Gökmen Özdenak yoğun bakımda

11:4630/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Gökmen Özdenak'ın tedavisi yooğun bakımda sürüyor.
Gökmen Özdenak'ın tedavisi yooğun bakımda sürüyor.

Galatasaray'ın eski golcülerinden, 78 yaşındaki Gökmen Özdenak'ın rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Galatasaraylı eski futbolcu 78 yaşındaki Gökmen Özdenak 29 Aralık saat 15.00 civarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak, yaklaşık 40 dakika boyunca evinde nefessiz kaldı ve nabzı durdu.


Eve gelen bir sağlık görevlisi kalbi iki kez duran Özdenak'a müdahale ederek hayata döndürdü. Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Gökmen Özdenak, entübe edilerek hastanede yoğun bakıma alındı.

