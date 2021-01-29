Galatasaray'da ayrılık: Konyaspor'a kiralandı

Sarı-kırmızılı takımda beklenen ayrılık gerçekleşti. Genç oyucu Jesse Sekidika'nın bedelsiz olarak Konyaspor'a kiralandığı duyuruldu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir" denildi.

24 yaşındaki Sekidika, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.

Jesse Sekidika İttifak Holding Konyaspor’umuzda! ✍️



🔗 https://t.co/tV2UarBbR6 pic.twitter.com/IyNgXYrZUx — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 29, 2021