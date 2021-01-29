Spor Galatasarayda ayrılık Konyaspora kiralandı
TRANSFER

Galatasaraylı Sekidika hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'da ayrılık: Konyaspor'a kiralandı

Galatasaray Kulübü, Sekidika'nın sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Sekidika'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sekidika'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda beklenen ayrılık gerçekleşti. Genç oyucu Jesse Sekidika'nın bedelsiz olarak Konyaspor'a kiralandığı duyuruldu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260 bin euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir" denildi.


  • 24 yaşındaki Sekidika, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti.

Fatih Terim kadroyu açıkladı, iki futbolcunun ayrılığı netleşti
SPOR
Fatih Terim kadroyu açıkladı, iki futbolcunun ayrılığı netleşti
Abone Ol Google News
Film gibi

Film gibi

​Ağrılı Muhammed 7 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetişti.
Bahçelievlerde bir iş yerinde patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi

Sanayi sitesinde meydana gelen patlamadan ilk görüntüler.
Erdoğandan flaş mesajlar

​Cuma namazı çıkışı kısıtlamalar ve fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Güney Kafkasya'da 3+3 formatında iş birliği planlıyoruz".

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.