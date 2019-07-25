SÜPER LİG

Galatasaraylı taraftarlar hazırlık maçında çılgına döndü

Galatasaray, Avusturya kampında çıktığı ikinci hazırlık kampında şoke eden bir skorla sahadan ayrıldı. Sarı kırmızılılar Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a 4-1 yenildi. Mücadelede kötü bir performans ortaya koyan kaleci İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gurbetçi taraftarlar Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

Gurbetçi taraftarlar Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.

Fotoğraf: Omar Marques

Galatasaray hazırlık kampında çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenik ayrıldı. Bundesliga ekiplerinden Augsburg'la karşılaşan sarı kırmızılılar kalesinde tam 4 gol gördü.

Maç boyunca kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok pozisyonda futbolcularını uyarmak zorunda kalırken İsmail Çipe'nin topla gereksiz bir şekilde oynadığı ve kaptırdığı pozisyonda oldukça sinirlendi.

Galatasaraylı taraftarlar da İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrasında sosyal medyada oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde mesajlar paylaştı.

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