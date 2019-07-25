Galatasaraylı taraftarlar hazırlık maçında çılgına döndü

Galatasaray hazırlık kampında çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenik ayrıldı. Bundesliga ekiplerinden Augsburg'la karşılaşan sarı kırmızılılar kalesinde tam 4 gol gördü.
Maç boyunca kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok pozisyonda futbolcularını uyarmak zorunda kalırken İsmail Çipe'nin topla gereksiz bir şekilde oynadığı ve kaptırdığı pozisyonda oldukça sinirlendi.
Galatasaraylı taraftarlar da İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrasında sosyal medyada oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde mesajlar paylaştı.
Kalemizde gördüğümüz 4 gol. 🤦♂️ pic.twitter.com/qn8OSi6Ms9
Kalemizde gördüğümüz 4 gol. 🤦♂️ pic.twitter.com/qn8OSi6Ms9— GS Goller (@gsgoller) July 25, 2019
İsmail Çipe'nin çalıma girdiği pozisyonda Fatih Terim. pic.twitter.com/UmwL2GZnzL
İsmail Çipe'nin çalıma girdiği pozisyonda Fatih Terim. pic.twitter.com/UmwL2GZnzL— Forza Cimbom (@forzacimbomtr) July 25, 2019
Bir tane top kurtardıktan sonra İsmail Çipe: pic.twitter.com/T6xjerPr4l
Bir tane top kurtardıktan sonra İsmail Çipe: pic.twitter.com/T6xjerPr4l— 🕺 (@AllahimGooool) July 25, 2019
#AUGvGS İsmail Çipe ye söylemek istediğim... pic.twitter.com/Q3P6KyUB7s
#AUGvGS İsmail Çipe ye söylemek istediğim... pic.twitter.com/Q3P6KyUB7s— Batuhan Değirmenci (@batudegirmencii) July 25, 2019
İsmail Çipe, kapak fotoğrafını güncelledi. pic.twitter.com/ax4Gp0pKOL
İsmail Çipe, kapak fotoğrafını güncelledi. pic.twitter.com/ax4Gp0pKOL— Opta Troll (@OptaTrol) July 25, 2019
İsmail Çipe atakları gol yiyerek savuşturmuş bu maçta da. #AUGvGS
İsmail Çipe atakları gol yiyerek savuşturmuş bu maçta da. #AUGvGS— Efe Polat (@efepolat) July 25, 2019
İsmail Çipe bizim 4.kalecimiz bile olamaz..
İsmail Çipe bizim 4.kalecimiz bile olamaz..— Serkan (@alayina10) July 25, 2019
İsmail Çipe yi izliyorum gözlerim kapalı.
İsmail Çipe yi izliyorum gözlerim kapalı.— Özkan Şahin (@ozkansahinle) July 25, 2019
Allah rızası için şu İsmail Çipe'yi kadrodan bir an önce yollayın hocam, gözlerimizden kan geliyor izlerken...@fatihterim
- Felipe Melo bile bu adamdan daha iyi korur kaleyi, en azından nerede olduğunu ve hangi takımda oynadığını aklına getirip ruhuyla oynar...@_felipemelo_ pic.twitter.com/Qrrdx2U39e
Allah rızası için şu İsmail Çipe'yi kadrodan bir an önce yollayın hocam, gözlerimizden kan geliyor izlerken...@fatihterim
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