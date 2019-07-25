Galatasaraylı taraftarlar hazırlık maçında çılgına döndü

Galatasaray hazırlık kampında çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenik ayrıldı. Bundesliga ekiplerinden Augsburg'la karşılaşan sarı kırmızılılar kalesinde tam 4 gol gördü.

Maç boyunca kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, birçok pozisyonda futbolcularını uyarmak zorunda kalırken İsmail Çipe'nin topla gereksiz bir şekilde oynadığı ve kaptırdığı pozisyonda oldukça sinirlendi.

Galatasaraylı taraftarlar da İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrasında sosyal medyada oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde mesajlar paylaştı.

Kalemizde gördüğümüz 4 gol. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/qn8OSi6Ms9 — GS Goller (@gsgoller) July 25, 2019

İsmail Çipe'nin çalıma girdiği pozisyonda Fatih Terim. pic.twitter.com/UmwL2GZnzL — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) July 25, 2019

Bir tane top kurtardıktan sonra İsmail Çipe: pic.twitter.com/T6xjerPr4l — 🕺 (@AllahimGooool) July 25, 2019

#AUGvGS İsmail Çipe ye söylemek istediğim... pic.twitter.com/Q3P6KyUB7s — Batuhan Değirmenci (@batudegirmencii) July 25, 2019

İsmail Çipe, kapak fotoğrafını güncelledi. pic.twitter.com/ax4Gp0pKOL — Opta Troll (@OptaTrol) July 25, 2019

İsmail Çipe atakları gol yiyerek savuşturmuş bu maçta da. #AUGvGS — Efe Polat (@efepolat) July 25, 2019

İsmail Çipe bizim 4.kalecimiz bile olamaz.. — Serkan (@alayina10) July 25, 2019

İsmail Çipe yi izliyorum gözlerim kapalı. — Özkan Şahin (@ozkansahinle) July 25, 2019