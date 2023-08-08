Galatasaraylıları heyecanlandıran Antoine Griezmann gelişmesi

Antoine Griezmann'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro
Şampiyonlar Ligi aşkına kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın hedefinde Antoine Griezmann olduğu iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı belirtilen Fransız yıldız için devreye girdi.
Suudi kulüplerinin çok uzağında bir teklif paketi hazırlayan Galatasaray'ın Icardi ve Zaha transferlerinde olduğu gibi ortaya konulacak projeyle Griezmann’ı etkilemeye çalışacağı kaydedildi.
32 yaşındaki futbolcunun kesin olarak Atletico Madrid'den ayrılmaya karar vermesi durumunda sarı-kırmızılıların resmi olarak görüşmelere başlayacağı bildirildi.
Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un yakın çevresine "En büyük hayalim" diyerek Griezmann transferini işaret ettiği belirtildi.