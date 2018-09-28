SÜPER LİG

Galatasaraylıları yıkan ölüm haberi

Galatasaray, BB Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu isimli bir taraftarın vefat ettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi. Konuyla ilgili konuşan Fatih Terim de "Bir Galatasaray taraftarı maç içerisinde kalp krizi geçirmiş, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, BB Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu isimli bir taraftarın vefat ettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

Galatasaray, BB Erzurumspor maçı sırasında Burhan Kütüklüoğlu isimli bir taraftarın vefat ettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

Fotoğraf: Onur Çoban

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma sonunda sarı kırmızılı camiayı üzen bir haber geldi. Teknik direktör Fatih Terim mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Bir Galatasaray taraftarı maç içerisinde kalp krizi geçirmiş, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle;

  • Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.