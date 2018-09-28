Galatasaraylıları yıkan ölüm haberi

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma sonunda sarı kırmızılı camiayı üzen bir haber geldi. Teknik direktör Fatih Terim mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Bir Galatasaray taraftarı maç içerisinde kalp krizi geçirmiş, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle;
- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız.
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