Galatasaraylıları yıkan ölüm haberi

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma sonunda sarı kırmızılı camiayı üzen bir haber geldi. Teknik direktör Fatih Terim mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Bir Galatasaray taraftarı maç içerisinde kalp krizi geçirmiş, rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ise şöyle;