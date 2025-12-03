Yeni Şafak
Gaziantep FK kupa maçına hazır

16:553/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Burak Yılmaz, antrenmanda takımının başında yer aldı.
Burak Yılmaz, antrenmanda takımının başında yer aldı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK'da Yalova FK 77 maçının hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.





