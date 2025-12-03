Sakaryaspor'da Erokspor mesaisi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sakaryaspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.
Yeşil-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, 6 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaşacak.
Esenler Erokspor ligde 28 puanla 4'üncü, Sakarya temsilcisi ise 19 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.