1. Lig’de uzun süre tartışılacak pozisyon: Geri pas sonrası penaltı kararı herkesi şaşırttı!

15:1030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Sivasspor evinde Boluspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir pozisyon, hakem kararını gündeme taşıdı.

Sivasspor - Boluspor maçının 37. dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara yol açtı. 

Sivassporlu savunmacı Lucas Lima'nın kaleci Türker'e doğru gönderdiği geri pasa, Bolusporlu Avramovski'nin hamlesi geldi. Türker’in Sivassporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonucu oyun durdu.


Bu müdahalenin ardından hakeme VAR incelemesi tavsiye edildi. Hakem Direnç Tonusluoğlu incelemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Türker Dırdıroğlu’na kırmızı kartını gösterdi.


Bu pozisyon sosyal medyada da büyük tartışmalara yol açtı.


