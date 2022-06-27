Spor Gaziantep Ömürcan Artanı transfer etti
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Gaziantep Ömürcan Artan'ı transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ömürcan Artan’ı üç yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep Ömürcan Artanı transfer etti
Ömürcan Artan

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

3 yıllık anlaşma

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • Ömürcan Artan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 32 lig maçına çıkarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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