Gaziantep Ömürcan Artan'ı transfer etti

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Ömürcan Artan’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

3 yıllık anlaşma

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen başarılı futbolcu Ömürcan Artan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ömürcan Artan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ömürcan Artan, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 32 lig maçına çıkarak 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

🔴⚫️ TRANSFER | ÖMÜRCAN ARTAN GAZİANTEP'TE!



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