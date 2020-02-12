Geçen haftadan 4 hakeme görev verilmedi

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
- 4 hakeme görev verilmedi
- MHK; Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat'a, Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e bu hafta herhangi bir maçta görev vermedi.
📌Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı;
👉Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
👉Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
👉Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
👉Galatasaray-Malatyaspor: Alper Ulusoy pic.twitter.com/K3oBITwdbF
📌Süper Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı;
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