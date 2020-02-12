SÜPER LİG

Geçen haftadan 4 hakeme görev verilmedi

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu. Ümit Öztürk, Serkan Tokat, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta düdük çalamayacak.

Haber Merkezi AA
Ümit Öztürk verdiği kararlarla, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının önüne geçmişti.

Ümit Öztürk verdiği kararlarla, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının önüne geçmişti.

Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 22. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

  • 4 hakeme görev verilmedi
  • MHK; Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk'e, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat'a, Sivasspor - Başakşehir maçının hakemi Halis Özkahya'ya, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e bu hafta herhangi bir maçta görev vermedi.


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