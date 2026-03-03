Gecenin adamı Alperen Şengün

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti. Alperen Şengün performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribauntla Rockets'ı galibiyete taşıdı. Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.
Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.