Gecenin adamı Alperen Şengün

10:123/03/2026, Salı
AA
Alperen Şengün rakip takım savunmasına zor anlar yaşattı.
Alperen Şengün rakip takım savunmasına zor anlar yaşattı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti. Alperen Şengün performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribauntla Rockets'ı galibiyete taşıdı. Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı.


Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.


Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.






