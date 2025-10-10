Genç milli boksörlerden Çekya'da 6 madalya

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular kadınlarda 3 altın, 1 bronz; erkeklerde ise 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.





Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, kadınlarda 3 altın, 1 bronz, erkeklerde 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada Türkiye, takım halinde de Avrupa üçüncüsü olarak tarihi bir başarı kazandı.





Çekya'da genç kadın milli sporculardan Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Ayşenur Karaoğlan (80 kilo) ve Havvanur Kethüda (+80 kilo) altın madalya kazanan isimler olurken, erkeklerde Doğukan Demirceylan (+90 kilo) gümüş, Mehmet Enes Şanlı (65 kilo) ve kadınlarda Yağmur Teke (65 kilo) de bronz madalyanın sahibi oldu.











