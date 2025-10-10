Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Genç milli boksörlerden Çekya'da 6 madalya

Genç milli boksörlerden Çekya'da 6 madalya

12:4010/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Türkiye
Türkiye

19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular kadınlarda 3 altın, 1 bronz; erkeklerde ise 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular kadınlarda 3 altın, 1 bronz; erkeklerde ise 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.


Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ostrava kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular, kadınlarda 3 altın, 1 bronz, erkeklerde 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonada Türkiye, takım halinde de Avrupa üçüncüsü olarak tarihi bir başarı kazandı.


Çekya'da genç kadın milli sporculardan Yoncagül Yılmaz (70 kilo), Ayşenur Karaoğlan (80 kilo) ve Havvanur Kethüda (+80 kilo) altın madalya kazanan isimler olurken, erkeklerde Doğukan Demirceylan (+90 kilo) gümüş, Mehmet Enes Şanlı (65 kilo) ve kadınlarda Yağmur Teke (65 kilo) de bronz madalyanın sahibi oldu.




#Boks
#19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası
#Çekya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, maddeleri içeriği neler, genel af gündemde var mı?