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Spor

Giovanni van Bronckhorst'tan oyunculara: Bu ivmeyi sürdürelim

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımın yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi için oyuncularıyla sık sık konuşuyor. Kazanılan maçların geride kaldığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, istikrarın önemli olduğunu bunun için de çok çalışmaları gerektiğini dile getiriyor.

10:24 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:25 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hollandalı teknik adam, idmanlarda oyunculara uyarılarda bulunuyor.
Hollandalı teknik adam, idmanlarda oyunculara uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş, milli araya tam istediği gibi gitti. Sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlayan, Avrupa'da ise Lugano'yu eleyerek adını gruplara yazdıran siyah, beyazlılar, Süper Lig'e ise 3'te 3'le girdi. Olabilecek ne iyi senaryoyu yaşayan Kartal'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da bu ivmenin devam etmesini istiyor.


Çalışmalarına aralıksız devam eden siyah-beyazlılarda, takımla konuşan deneyimli teknik adam, kazanılan maçların geride kaldığını bundan sonraki maçların da aynı şekilde önemli olduğunu ve bu ivmeyi devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. Önlerindeki her maça en önemli maç olarak baktıklarını vurgulayan 49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, bireysel olarak da oyuncuların performansını yukarı çekmeyi başardı. Herkesle tek tek ilgilenen ve güven aşılayan Bronckhorst, bu sezon 3 kulvarda oynanacak olan yoğun maç trafiğinde herkesin hazır olmasını istiyor.


Gole doymuyor

Beşiktaş, attığı gol sayısıyla da dikkat çekiyor. Süper Kupada Galatasaray'a 5 gol atan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Lugano'ya toplam 8 gol attı. Kartal'ın ligde attığı gol sayısı da 8 olarak dikkat çekti. Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile de golleriyle öne çıktı. İtalyan yıldız, siyah beyazlı formayla çıktığı 6 karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı. Ligde 3 kez fileleri sarsan deneyimli santrfor, Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer gol kaydetti.







#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Süper Lig
#UEFA Avrupa Ligi
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