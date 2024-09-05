Giovanni van Bronckhorst'tan oyunculara: Bu ivmeyi sürdürelim

Beşiktaş, milli araya tam istediği gibi gitti. Sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlayan, Avrupa'da ise Lugano'yu eleyerek adını gruplara yazdıran siyah, beyazlılar, Süper Lig'e ise 3'te 3'le girdi. Olabilecek ne iyi senaryoyu yaşayan Kartal'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da bu ivmenin devam etmesini istiyor.

Çalışmalarına aralıksız devam eden siyah-beyazlılarda, takımla konuşan deneyimli teknik adam, kazanılan maçların geride kaldığını bundan sonraki maçların da aynı şekilde önemli olduğunu ve bu ivmeyi devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. Önlerindeki her maça en önemli maç olarak baktıklarını vurgulayan 49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, bireysel olarak da oyuncuların performansını yukarı çekmeyi başardı. Herkesle tek tek ilgilenen ve güven aşılayan Bronckhorst, bu sezon 3 kulvarda oynanacak olan yoğun maç trafiğinde herkesin hazır olmasını istiyor.