Kartal, Avrupa Ligi’nde Ajax, Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatında mücadele edecek Beşiktaş, nihai kadroyu UEFA’ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain kadroya dahil edilmedi.