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Giresun'da her yer yeşil-beyaz

GZT Giresunspor, TFF 1. Lig’de uzun süredir liderliğini korurken kentteki herkesi şampiyonluk heyecanı sardı. Giresun genelinde cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunda her yer yeşil-beyaz
Şehrin hemen hemen her bölgesine Giresunspor bayrağı asıldı.

GZT Giresunspor, 1977 yılında veda ettiği Süper Lig’e 44 yıl sonra yaklaşmanın heyecanı içerisinde.

Geçtiğimiz hafta ikinci sırada bulunan Samsunspor’u 2-0 deplasmanda mağlup eden Çotanaklar, rakibine 5 puan fark attı.

GZT Giresunsporlu taraftarları 44 yıl sonra takımın Süper Lig’e ilk kez bu kadar yaklaşması nedeniyle büyük heyecan sardı.

Giresun genelinde cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca aydınlatma direkleri de GZT Giresunsporlu futbolcuların fotoğraflarıyla süslendi. Esnaflar ise hem şampiyonluğa yaklaşmanın heyecanını yaşarken hem de artan bayrak siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.

Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT
SPOR
Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT


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