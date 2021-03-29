Giresun'da her yer yeşil-beyaz

GZT Giresunspor, 1977 yılında veda ettiği Süper Lig’e 44 yıl sonra yaklaşmanın heyecanı içerisinde.

Geçtiğimiz hafta ikinci sırada bulunan Samsunspor’u 2-0 deplasmanda mağlup eden Çotanaklar, rakibine 5 puan fark attı.

GZT Giresunsporlu taraftarları 44 yıl sonra takımın Süper Lig’e ilk kez bu kadar yaklaşması nedeniyle büyük heyecan sardı.

Giresun genelinde cadde ve sokaklar ile birçok iş yeri yeşil-beyaz bayraklarla donatıldı. Ayrıca aydınlatma direkleri de GZT Giresunsporlu futbolcuların fotoğraflarıyla süslendi. Esnaflar ise hem şampiyonluğa yaklaşmanın heyecanını yaşarken hem de artan bayrak siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.

SPOR Lider Giresunspor'a yaraşır sponsor: GZT



