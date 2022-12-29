Spor ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK
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ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Giresunspor-Gaziantep FK maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor - Gaziantep FK 2-1 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
Giresunspor'lu futbolcuların son dakikada attığı gol sevinci

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan ev sahibi ekip 24. Serginho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Giresunspor, soyunma odasına 1-0'lık skorla önde girdi.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, 52. dakikada Veliu'nun attığı golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağlamayı başardı. Karşılaşmanın son kısımlarında baskıyı arttıran Giresunspor'da 90+5. dakikada Serginho'nun pasını Rijad Bajic gole çevirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

  • Giresunspor, 2-1'lik galibiyetin ardından puanını 19'a çıkartırken, Gaziantep FK 17 puanda kaldı.

Giresunspor-Gaziantep FK maç özeti

Giresunspor-Gaziantep FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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