ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan maça baskılı başlayan ev sahibi ekip 24. Serginho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Giresunspor, soyunma odasına 1-0'lık skorla önde girdi.
Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, 52. dakikada Veliu'nun attığı golle karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağlamayı başardı. Karşılaşmanın son kısımlarında baskıyı arttıran Giresunspor'da 90+5. dakikada Serginho'nun pasını Rijad Bajic gole çevirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
- Giresunspor, 2-1'lik galibiyetin ardından puanını 19'a çıkartırken, Gaziantep FK 17 puanda kaldı.
Giresunspor-Gaziantep FK maç özeti
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