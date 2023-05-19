Giresunspor'da şok sakatlık: Çapraz bağı yırtıldı

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.