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Spor

Giresunspor'da şok sakatlık: Çapraz bağı yırtıldı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç'ın ameliyat edildiği açıklandı.

14:55 . 19/05/2023 Cuma
AA
Arda Kılıç Süper Lig'de hiç süre almadı.

Arda Kılıç Süper Lig'de hiç süre almadı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.


Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.







#Süper Lig
#Giresunspor
#Arda Kılıç
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