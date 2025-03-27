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Giresunspor'un hocası değişti

Giresunspor'un hocası değişti

14:4427/03/2025, Perşembe
IHA
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Selahattin Ceylan
Selahattin Ceylan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Giresunspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi. Adil Tozlu'nun yerine Selahattin Ceylan göreve getirildi.

TFF 2. Lig’de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırdığı, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan’ın göreve getirildiğini bildirdi. Adil Tozlu, yeşil beyazlılarla 15 maça çıkarken, bu maçlardan 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Giresunspor, yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde sezon sonuna kadar 6 maç daha oynayacak.



#Giresunspor
#TFF 2. Lig
#Selahattin Ceylan

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