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Golcülerin sorunu bitiricilik

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Berisha ve Serdar Dursun beklentilerin uzağında kaldı. Bu ikiliye sakatlığı ve formsuzluğuyla Valencia da eklenince, sarı-lacivertliler, hücum hattından istediği verimi alamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Golcülerin sorunu bitiricilik
Berisha Süper Lig'de sadece 3 gol atabildi.

Fenerbahçe’nin bu sezon golcülerden yana yüzü gülmedi. Sarı-lacivertli takımın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı forvetleri, gol yollarında etkili bir performans sergileyemiyor.

Serdar Dursun forma giydiği maçlarda 55 kez kaleye şut çekerken, 2’si penaltıdan olmak üzere 9 gol kaydetti. Bitiricilik oranı yüzde 16 olan Serdar Dursun, 6 kez de önemli gol pozisyonundan yararlanamadı. Maç başına 1.8 şut çekme oranıyla oynayan Serdar Dursun’un isabetli şut oranı ise 0.9 olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe’nin diğer golcüsü Mergim Berisha ise ligde 17 maçta forma giyerken 31 şutta 3 kez gol sevinci yaşadı. Alman golcünün bitiricilik oranı yüzde 9.6 gibi oldukça düşük bir yüzdeye sahip. Berisha, maç başına 0.4 gibi oldukça düşük isabetli bir şut yüzdesine sahip bulunuyor. Berisha, yakaladığı 2 önemli gol pozisyonunda ise gol yapamadı.

Berisha ve Serdar Dursun
Berisha ve Serdar Dursun

Valencia da düştü

Ligde 19 maçta forma giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia, bu maçlarda kaleyi 38 kez yoklarken 4 kez fileleri havalandırdı. Maç başına 0.9 isabetli şut oranına sahip olan Valencia’nın bitiricilik oranı yüzde 10.5 oldu. Valencia, Süper Lig’de forma giydiği maçlarda 9 kez de önemli gol pozisyonundan yararlanamadı.

Fenerbahçe’nin golcüleri arasında en yüksek bitiricilik oranına sahip olan isim ise Serdar Dursun. Fenerbahçe’nin 3 golcüsü, geride kalan maçlarda 17 önemli gol pozisyonundan yararlanamadı.

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