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Spor

Gözler Sacha Boey'da

Birçok teklif almasına rağmen Galatasaray'da kalan Sacha Boey, performansıyla göz dolduruyor. 23 yaşındaki sağ bekin Fransa Milli Takımı'nın radarında olduğu öğrenildi.

11:33 . 29/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Sacha Boey'un 30 Haziran 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Sacha Boey'un 30 Haziran 2025'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, transfer döneminde birçok teklif gelmesine rağmen Sacha Boey'i takımda tuttu.


20 milyon euronun üzerinde değer biçilen ve Premier Lig'de oynama hayali olmasına rağmen yönetimin kararına saygı duyan Fransız futbolcu, her geçen gün piyasasını artırıyor.


Fransa Milli Takımı yetkililerinin de 23 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi performansını yakından takip ettiği öğrenildi.


Sacha Boey, bu sezon 13 maçın tamamında oynadı ve 1 gol attı. Genç oyuncu golünü Devler Ligi'ndeki Kopenhag maçında kaydetti.






#Galatasaray
#Sacha Boey
#Şampiyonlar Ligi
#Fransa Milli Takımı
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