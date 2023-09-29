Gözler Sacha Boey'da

Galatasaray, 4 gün içinde önce Ankaragücü sonra Manchester United'la karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet sürdüren ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılı takım, iki maçtan da puanlarla çıkmayı hedefliyor.