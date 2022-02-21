Göztepe-Galatasaray | CANLI

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CHP'li meclis üyesi Bülent Uygur çirkin paylaşımı sonrası istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı ahlaksız paylaşımıyla gündeme gelen İzmir Buca Meclis Üyesi CHP'li Bülent Uygur, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Yağ fiyatlarını eleştirmek isteyen Uygur, elinde yağ şişesini tutan bir kadının fotoğrafına "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.