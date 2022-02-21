Göztepe-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçı, sarı kırmızılı renklere sahip iki takım arasında oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada 27 puanlı Göztepe ile 29 puanlı Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takımın da ligde bulunduğu konum nedeniyle 6 puanlık maç olarak değerlendirilebilecek mücadele öncesinde Galatasaray haftaya 13. Göztepe ise 16. sırada girdi.
Saat 20'de başlayacak ve tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den futbolseverlerle buluşacak.
Göztepe'nin 11'i;
İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo
Galatasaray'ın 11'i;
- Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.