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Göztepe-Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe'ye konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Galatasaray | CANLI
Göztepe-Galatasaray

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçı, sarı kırmızılı renklere sahip iki takım arasında oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada 27 puanlı Göztepe ile 29 puanlı Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takımın da ligde bulunduğu konum nedeniyle 6 puanlık maç olarak değerlendirilebilecek mücadele öncesinde Galatasaray haftaya 13. Göztepe ise 16. sırada girdi.

Saat 20'de başlayacak ve tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den futbolseverlerle buluşacak.

Göztepe'nin 11'i;

  • İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Ndiaye, Di Santo

Galatasaray'ın 11'i;

  • Inaki Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Kerem, Halil, Mostafa.
Göztepede maç golle başladı

Göztepe'de maç golle başladı

​Göztepe-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
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