Galatasaray çılgın maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada 4 penaltı çalınırken Bafetimbi Gomis attığı penaltı golleriyle mücadelenin yıldızı oldu.
Maçtan dakikalar;
2. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Berkan Emir’in ortasına ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar’ın pozisyonunda, kaleci Pena topun sahibi oldu.
GOL!
- 3. dakikada serbest vuruş kullanan Galatasaray’da, Ömer Bayram’ın ortasında Mohamed, topu kafayla ceza sahasına yönlendirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Nelsson’un yerden yaptığı vuruşta kaleci İrfan’ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
16. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Soner, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan Emir topu yerden ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Soner Aydoğdu’ya gönderdi. Soner, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
45. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Kerim’in ortasına ceza sahası içinde elle müdahale yapan Taylan Antalyalı’nın pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.
GOL!
- 45+1. dakikada Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesini hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Ndiaye’nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena’nın solundan ağlara gönderdi. 1-1
53. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mustafa Muhammet'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
55. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Angel'in kafa vuruşunda kaleci Pena'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
GOL!
- 65. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Bayram'a çarpan topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top üstten auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğine karar verip 68. dakikada penaltı kararı verdi. Atışı 70. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.
GOL!
- 83. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası Atınç ve Arslanagic'in uzaklaştırdığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledi. Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 87. dakikada kullanan Gomis takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2.
90+1. dakikada ceza sahasındaki Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahale ettiği topun ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Arslanagic'e ikinci kez sarı kart ve kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonda penaltı olmadığına hükmeden Arda Kardeşler, Arslanagic'in ikinci sarı kartını iptal etti.
GOL!
- 90+4. dakikada Berkan Emir ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Arda Kardeşler VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 90+9. dakikada kullanan Gomis takımını 3-2 öne geçirdi.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
🦁 Bafetimbi Gomis, klasikleşen sevinciyle #SporTotoSüperLig'e geri döndü! #Seviyoruzİşte #GÖZvGS pic.twitter.com/Tw4hpdCsf6
🦁 Bafetimbi Gomis, klasikleşen sevinciyle #SporTotoSüperLig'e geri döndü! #Seviyoruzİşte #GÖZvGS pic.twitter.com/Tw4hpdCsf6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 21, 2022