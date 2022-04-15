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Göztepe kader maçında Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Süper Lig'de son 9 maçını kaybedip kümede kalma yolunda umutlarını tüketen Göztepe, yarın son haftaların formda ekibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe kader maçında Fenerbahçeye konuk oluyor
Sarı-kırmızılılar ligde 19. sırada yer alıyor.

Ülker Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Fenerbahçe-Göztepe maçının başlama düdüğü saat 20.30'da.

Göztepe'de satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Futbolculuk kariyerinden 2003-3004 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlilerle şampiyonluk yaşayan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas eski takımına rakip olacak.

Göztepe, Fenerbahçe ile tamam ya da devam maçına çıkacak. Kurtuluş hattının 12 puan gerisindeki sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre resmen küme düşme ihtimali var. Göztepe kaybeder, GZT Giresunspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve Gaziantep Futbol Kulübü, maçlarını kazanırsa İzmir ekibi bitime 5 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

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