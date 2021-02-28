Göztepe, Kasımpaşa'yı 61 yıl sonra mağlup etti

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Golün asistini İzmir ekibinin başarılı oyuncusu Halil Akbunar yaptı.

Ayrıca Kasımpaşa'da 15. dakikada Derrick Luckassen, Göztepe'de Berkan Emir 84. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 35'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Göztepe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galibiyet serisi

Son olarak deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 kaybeden Göztepe, ardından oynadığı son 2 karşılaşmayı da kazanmıştı. Başakşehir'i 2-1 ile geçen İzmir ekibi, Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 1-0 mağlup etmişti. Göztepe bu hafta da Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

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61 yıl sonra kazandılar

Göztepe, 1959/60 sezonundan bu yana Kasımpaşa'yı Süper Lig'de ilk kez yendi. Rakibini 61 yıl sonra yenen Göztepe, karşılaşma sonrasında şu paylaşımı yaptı;

Büyü bozuldu✅ pic.twitter.com/RpClWGf4As — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 28, 2021



