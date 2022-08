Göztepe Kulübü'nün yeni sahibi, Ankersen'in kurucu ortağı olduğu Sports Republic şirketi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada devir işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Sports Republic şirketi, Ocak 2022 yılında Premier Lig takımlarından Southampton'ın da sahibi olmuştu.

İmzalar atıldı. Sport Republic ve Göztepe artık birlikte.



It is official. Sport Republic and Göztepe are now together.#Göztepe pic.twitter.com/5PS8JeZddo — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 19, 2022

