Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'de savunma alarmı

Göztepe'de savunma alarmı

12:4928/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Göztepe defans hattında sorun yaşıyor.
Göztepe defans hattında sorun yaşıyor.

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe, cumartesi günü iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi savunmada alarm verdi.

Stoperlerinden Allan Godoi'nin sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Malcom Bokele de gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Furkan Bayır ise sakatlanıp devre arasında oyundan çıktı.


Furkan'ın tedavisine başlanırken, 25 yaşındaki futbolcunun Gençlerbirliği maçına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un Gençlerbirliği müsabakasında Taha Altıkardeş, Heliton ve Novatus Miroshi üçlüsünü görevlendireceği belirtildi. Göz-Göz'de sakatlığı süren diğer oyunculardan sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın da bu hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

#Göztepe
#Süper Lig
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir Sındırgı'da üst üste depremler: En son nerede deprem yaşandı? 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi