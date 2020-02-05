Göztepe'de Serdar Gürler fırtınası

Serdar Gürler son 9 maçta 5 gol atıp, 3 asist yaparak takımın en önemli kozu haline geldi. İlk golünü 11. haftada 1-1 sona eren BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında atan Serdar, 14. haftada deplasmanda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsarak 3-1'lik galibiyette başrol oynadı. Ertesi hafta 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği müsabakasında Halil'e asist yapan oyuncu, yine Galatasaray karşılaşmasında Halil'e gol attırdı. Göztepe o maçı 2-1 kazandı.
Sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapan Serdar, Göztepe'nin dış sahada Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Beşiktaş'a rakip olan Göz-Göz'de Serdar Gürler, bir kez daha Halil'e asist yaparak skora katkıda bulundu.
- Son olarak Yukatel Denizlispor maçında sahne alan Serdar, 9. dakikada ağları sarsarak bir kez daha tribünleri ayağa kaldırdı. Serdar attığı 5 golle takımın en golcü ismi olmayı başardı. Serdar'la birlikte kanatlarda görev yapan Halil de son haftalarda Göztepe'ye attığı gollerle hayat veren oyuncuların başında geldi.
🐍 Golün ardından @darser67 pic.twitter.com/rphxhIkbQY
🐍 Golün ardından @darser67 pic.twitter.com/rphxhIkbQY— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 3, 2020
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