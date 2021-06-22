Göztepe'nin sağ beki La Liga'dan geliyor

Dünya

Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan göç mutabakatının yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırdığına işaret eden Merkel, "İkimiz de Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.