Göztepe'nin sağ beki La Liga'dan geliyor

Transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı resmen renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yönetime sağ bek alınması için isim verdi.
Lamine Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi.
İspanya'nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı.
- La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek iki bin 336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı'nda top koşturdu.