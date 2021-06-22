Spor Göztepenin sağ beki La Ligadan geliyor
TRANSFER

Göztepe'nin sağ beki La Liga'dan geliyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Getafe'de forma giyen Kamerunlu futbolcu Allan Nyom ile görüşmelere başladı.

Haber Merkezi DHA
Göztepenin sağ beki La Ligadan geliyor
Allan Nyom'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Transfer döneminde Altınordu'dan stoper Kahraman Demirtaş'ı resmen renklerine bağlayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yönetime sağ bek alınması için isim verdi.

Lamine Gassama ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda Karaman'ın Allan Nyom'u istediği öğrenildi.

İspanya'nın Getafe takımında top koşturan Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinin bittiği bildirilirken, harekete geçen kurmaylar oyuncuyla görüşmelere başladı.

  • La Liga'da geçen sezon 31 maça çıkan 33 yaşındaki sağ bek iki bin 336 dakika sahada kaldı. Nyom 12 defa da Kamerun Milli Takımı'nda top koşturdu.

Allan Nyom geçen sezon La Liga'yı 2 asistle tamamladı.
Allan Nyom geçen sezon La Liga'yı 2 asistle tamamladı.

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